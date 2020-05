Aries – Horóscopo de 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Libra el signo opuesto complementario al tuyo en tu casa siete, te invita a seguir buscando lo mejor de ti, te ayuda a encontrar ese balance que requieres en tu día a día para fortalecer las relacione con la pareja, familia o amigos.

Dinero:

El universo provee, puedes estar tranquilo el día sigue siendo favorable para ti, es probable que entiendas que nada es como quieres ni a la hora que quieres, solo ten certeza y deja que el universo te guíe.

Salud:

Sigue con la energía de hacer transformaciones para tener una buena salud, así que pide asesoría, busca apoyarte en alguien para que te ayude a seguir con lo que deseas alcanzar.

Consejo:

Tu impulso energético en este momento está en alza, energía que debes canalizar para ser consciente de cómo utilizarla para tu beneficio.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras Liderando la energía del día en día Cerrado, la energía del día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un excelente día para que medites todos los negocios que no te estaban generando las expectativas esperadas, reúnete con tu equipo conversa los próximos pasos para mejorarlos.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, haz actividades deportivas donde canalices el estrés. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy te sientas mas obstinado de lo normal y quieras permanecer solo y tranquilo, pero en este proceso puedes ofender y lastimar a los que te rodean su no eres cuidadoso con tus palabras.

Dinero:

No tomes decisiones muy arriesgas este día, al menos que sea para cortar gastos que no agregan valor a tu proyecto de vida.

Consejo: Permítete un tiempo para compartir contigo mismo, sin ser rudo con tu entorno.