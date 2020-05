Aries – Horóscopo de 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Si estás soltero ten paciencia y pon atención a las señales, damos todo por hecho y así no es, la persona que está preparada para ti llega cuando ya estés preparado para recibirla, mientras sigas divagando la espera será más larga.

Dinero:

Puedes obtener un nuevo cargo siempre y cuando cambies tu actitud ante tus compañeros y jefes, la humildad no hace daño, por el contrario, enaltece, ser humilde es dejar el ego a un lado, sin dejar de reconocer tus habilidades y reconociendo la de los demás.

Salud:

Cuida tus emociones, haces tantas cosas que en cualquier momento vas a colapsar de cansancio si sigues exigiéndote tanto, pon un pare y respira, recobra energías, todo lo puedes retomar en cualquier momento del día.

Consejo:

Debes dejar que el agua siga su curso, no la estanques esa no es su esencia, lo mismo sucede con el amor, deja que el curso siga, si lloras bien, sino también, quien no quiera quedarse que se vaya.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras en Destrucción en día de Éxito, energía que multiplica los retornos, es muy abundante. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Si no logras calmar esa mente no podrás descansar generando que tu y tu entorno colapse, la meditación te ayudara mucho este día. Si no sabes de meditaciones en internet podrás encontrar algunas guiadas.

Salud:

Debes relajarte, busca darte un momento para calmar ese huracán de sentimientos y energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu carácter fuerte te puede poner en una situación en la cual ya no puedas tomar decisiones claras y quieras cortar todas tus relaciones personales, no te permitas sabotear tus amistades y vínculos con las personas.

Dinero:

Es un buen día para realizar inversiones o movimientos de dinero, pero para ti será complicado por la poca claridad que tendrás para tomar decisiones en este día.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres que te rodean, un consejo de ellas puede sacarte del problema en el que te encuentras.