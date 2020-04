Aries – Horóscopo de 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El amor por la pareja, por la familia, por los amigos y el amor a la madre tierra, este último es tan importante como los anteriores, así que comienza hoy a desarrollar un proyecto para ayudar a dejar este mundo un poco mejor.

Dinero:

Las finanzas son estables, aunque parece lo contrario, mantener las compras controladas es lo mejor en estos momentos, es cuestión de tener control.

Salud:

No te preocupes, tan solo ocúpate de día a día, ten calma. Todo pasa, ya no hay afanes cuando vives y disfrutas el momento.

Consejo:

Puedes entender las situaciones, siempre y cuando te pongas en la posición del otro, no creas que es fácil para las personas de tu entorno seguir tu ritmo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras triangulando con Rata y Mono, es un excelente día para poner tu futuro en las riendas del camino.

Trabajo:

Mantenerte ordenado con tus pensamientos te ayudara a tener más lucidez al momento de tomar decisiones laborales.

Salud:

Mueve y activa todo tu cuerpo, realizar aeróbicos o pilates son ejercicios que mueven muy positivamente tus energías, prueba con alguno. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El día es muy bueno para trazarte un plan de cambio en tu actitud, te estas volviendo alguien muy obstinado y eso te llevara a la soledad. Tienes mucho potencial, pero debes aprender a sacarlo de tu interior.

Dinero:

Si te mantienes enfocado/a podrás captar ideas muchas más rápido, lo cual hará que tus pensamientos tengan fluidez y serás más hábil al planear estrategias.

Consejo: Fluye como el agua y adáptate con gracia a los cambios. La vida es una secuencia interminable de ellos.