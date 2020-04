Aries – Horóscopo de 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Si no tienes pareja no te ocupes de ello, el universo sabe qué te conviene y es perfecto, cuando ha de llegar llegará; por el momento aprovecha para renovarte, lo que reflejas es cómo te sientes.

Dinero:

Si deseas comenzar un estudio hazlo, es una inversión que te conviene en este momento, te ayudará para alcanzar lo que tanto anhelas en tu labor y hasta para cambiar.

Salud:

Sería bueno que buscaras con quien hablar, diferente a tu familia o pareja, quizás un amigo de mucha confianza, eso te ayudará a soltar emociones que se han ido acumulando y que te tienen a punto de estallar.

Consejo:

Puedes aprovechar para escribir, escuchar música, estar a solas y descubrir realmente lo que te está sucediendo, hablas poco y piensas mucho.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras Triangulando en un día Estable, ideal para sentar bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu trabajo, intenta ser sensato con enfrentamientos para no generar fricción en el equipo.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Rodearte o mantente conectado de tus amistades o de tu familia te brindará seguridad, además reforzará tus habilidades sociales.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy, podrías estar creando tu futuro.

Consejo: Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida.