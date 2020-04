Aries – Horóscopo de 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Si permites que la alegría y la imaginación se hagan cargo podrás invitar a tu pareja o familia a compartir un rato muy agradable.

Dinero:

No prestes dinero a familiares o amigos, más tarde lo lamentarás, no soluciones siempre los problemas de los demás, ten en cuenta que no es obligación hacerlo.

Salud:

Pon mucha atención en tu labor, habrán momentos de agotamiento, pero debes entender que la situación es atípica, descansa y recupera tu energía.

Consejo:

Deja el control, hay personas que llegan a nuestras vidas para mostrarnos lo que debemos o no debemos hacer. Eres muy afortunado si estás entre esas personas.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en día Balanceado, ideal para nivelar situaciones desafortunadas, la energía del día te apoya, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un día auspicioso para que realices reuniones de trabajo donde puedas cerrar negocios o comenzarlos con clientes.

Salud:

Dedícate unos minutos al día para descansar, estirarte y relajar la vista, si puedes hacer una meditación será mejor para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aprovecha este día para reflexionar de tu papel en la relación, si sientes que puedes cambiar para mejorar, hoy es el día para comenzar esos cambios.

Dinero:

Si tienes la oportunidad para realizar inversiones, lo mejor será aprovecharlas, también para hacer reuniones y contactos.

Consejo: Las personas influenciadas por el Dragón se consideran por ser agresivas cuando las cosas no salen como ellos espera, cuidado con las relaciones.