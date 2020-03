Aries – Horóscopo de 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Amor:

El día comienza como lo quieras vivir y el sol te acompaña así estés en casa, su energía está contigo, por eso brillas, ten la certeza que en este momento puedes aportar mucho desde el corazón.

Dinero:

Las finanzas están bien, confía, es lo más importante, puedes obtener lo que desees. En estos momentos el compartir junto a los tuyos es muy importante.

Salud:

Evita comer entre horas, el ejercicio es importante en estos momentos y la quietud te aburre, en casa puedes moverte y poner en movimiento a los tuyos.

Consejo:

Toma acción, no en vano estos días te pertenecen. El aislamiento no es causa de angustia, así que saca a relucir la perseverancia que te distingue.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en Combinación Doble, asi que ten en cuenta estas recomendaciones, sobre todo dinero, amor y trabajo.

Trabajo:

Mantente atento a todos los problemas que puedan surgir, las personas te respetan y te seguirán, confía en ti.

Salud:

No menosprecies malestares o dolores, si no te sientes bien, toma un respiro. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus círculos pueden empezar a sentirse cómodos contigo y tender a pasar por encima de ti y tus decisiones, cambia esto expresándote de una manera educada y clara.

Dinero:

Notarás que las cosas no están saliendo tal cual lo planeaste, sin embargo, no tomes acción aún.

Consejo: Espera paciente, vendrán días mejores para cambiar las cosas.