Aries – Horóscopo de 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Plan conquista, así tengas pareja no lo olvides; no caer en la rutina es importante para consolidar la relación, Venus te hace sentir en tu mejor momento.

Dinero:

Es muy probable que recuperes un dinero que ya dabas por perdido, un dinero que llega por una labor realizada mantendrá tus finanzas estables.

Salud:

El Sol te acompaña, así que te sientes vital y con mucha energía, disfruta, estás en tu mejor momento.

Consejo:

Comienza a disfrutar pues todo está a tu favor, mereces en estos días disfrutar al máximo, recuerda recibir.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en día de destrucción, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que evites problemas el día de hoy.

Trabajo:

Puede que tengas problemas en tu área de trabajo, ya sea con tus colegas o con tus jefes, te sentirás un poco afectado por problemas de trabajo en equipo, no te permitas que malas situaciones estropeen tu trabajo y esfuerzo.

Salud:

Debes relajarte, busca darte un momento para calmar ese huracán de sentimientos y energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu carácter fuerte te puede poner en una situación en la cual ya no puedas tomar decisiones claras y quieras cortar todas tus relaciones personales, no te permitas sabotear tus amistades y vínculos con las personas.

Dinero:

Es un buen día para realizar inversiones o movimientos de dinero, pero para ti será complicado por la poca claridad que tendrás para tomar decisiones en este día.

Consejo: La vida siempre premia a los luchadores perseverantes.