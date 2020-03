Aries – Horóscopo de 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Sal a explorar, conoce nuevas personas, relaciónate, no es hora de estar en casa como una oruga. Si quieres un cambio, búscalo entonces, nadie va a llegar tocando tu puerta solo por que lo deseas.

Dinero:

Usa tus habilidades a tu favor y no te apresures, quizás un aumento de sueldo o que por fin salga el negocio que planeaste con tanta anticipación. Así la balanza de las finanzas se equilibra.

Salud:

No te arriesgues con deportes de aventura, no es necesario en estos momentos, crees que es la única forma de focalizar todo eso que llevas muy dentro, hay otras maneras más seguras.

Consejo:

Ten más confianza en ti. Si un proyecto no salió, comprende que es el universo evitando más contratiempos, sigue buscando tu pasión de eso se trata.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras triangulando con el Mono y con la Rata, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Si te encuentras frustrado en el trabajo, hoy es un excelente día para comenzar a tocar las puertas de una nueva oportunidad laboral.

Salud:

Tu sabiduría te permitirá tomas las decisiones correctas en temas de salud, procura que la gente te escuche. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te encuentras decidido/a para ir tras esa persona, pero no por esto te permitas ser imprudente, los pequeños detalles y gestos te ayudaran

Dinero:

Utiliza tu astucia para tomar decisiones financieras criticas que puedan cambiar tu estado actual, recuerda que el que pesca en rio revuelto siempre pesca más.

Consejo: Si investigas y hablas con propiedad la gente va a querer escucharte, sin embargo, busca promover la serenidad y la paz.