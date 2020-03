Aries – Horóscopo de 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Escucha tu pareja, recuerda que las relaciones se construyen y que para recibir también hay que dar, ocúpate por el otro. Pregúntate si estás dando en la medida que recibes o que quieres recibir.

Dinero:

La energía está dispuesta para que lleves a cabo esas ideas y proyectos de inversión que tienes, ojalá a largo o mediano plazo para que asegures su rentabilidad.

Salud:

Tu vitalidad se mantendrá, no permitas que por una mala alimentación o por falta de sueño esto disminuya.

Consejo:

Siempre que requieras apoyo acude a tus seres queridos, no cargues con todo. Todo es más fácil cuando te expresas y pides ayuda.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras en un día de balance, el cual es propicio para equilibrar situaciones desfavorables en tu vida, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

La situación en el trabajo puede estar complicado, pero seguramente tendrás un poco de tiempo para ponerte al día con tus responsabilidades.

Salud:

Mantente hidratado, es importante para que puedas cumplir todas las actividades que tienes hoy sin dolores de cabeza.

Amor:

Si has estado teniendo problemas en la relación con tu pareja o con tu familia, es un buen día para comunicarte y solucionarlo, escucharan tu punto de vista solo debes estar calmado.

Dinero:

Intenta ir un paso adelante, eres sabio y tu instinto te permitirá ver oportunidades que los demás no.

Consejo: Si no te concentras el día de hoy el ocio de apoderara de tu tiempo y no podrás realizar nada de lo que propusiste.