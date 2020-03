Aries – Horóscopo de 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Deja de temerle a tus emociones, los diálogos mentales que te pueden llevar horas no resuelven nada. Enfócate en dar los pasos concretos que te permitirán recibir el amor de la manera que sientes merecerlo.

Dinero:

El dinero y cómo lo usamos es una energía que requiere ser sanada, reflexiona para que encuentres un balance entre el ahorro y la tacañería.

Salud:

Te sentirás saludable, y tendrás la energía necesaria para cumplir con todos los objetivos del día. Recuerda alimentarte bien para mantener estos beneficios durante un periodo más prolongado de tiempo.

Consejo:

La prudencia y la perseverancia serán tus aliadas en este día. Tienes el impulso y la vitalidad para concretar lo que deseas, siempre que mantengas la compasión al hablar y evites juzgar.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras combinando de manera direccional con el Tigre, pero es un día Cerrado, ten presente estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

No será el día mas positivo, pero tu actitud puede cambiarlo todo. Busca estar al día con tus responsabilidades.

Salud:

Has tenido un par de días difíciles, un masaje puede ser una solución sabia para toda esa fatiga.

Amor:

Emociones fuertes que lleven tiempo retenidas pueden salir a la luz el día de hoy, ten cuidado porque pueden ser hirientes con las personas que quieres.

Dinero:

Busca tener cuidado con tus finanzas, la mejor decisión que puedes tener en el día de hoy es no gastar innecesariamente, intenta ser muy critico con esto.

Consejo: Puede que la gente te perciba diferente a como sientes que te expresas, se muy cuidadoso con esto.