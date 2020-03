Aries – Horóscopo de 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Aprende a compartirte con el otro sin perder tu individualidad, practica hoy el amor sin apegos y en libertad.

Dinero: Con venus cerca de tu casa del dinero, es un buen momento para expandir tus ingresos o poner atención a tu economía.

Salud: El exceso de actividades podría hacerte sentir cansado, el orden será tu mejor aliado.



Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para socializar un poco y despejar la mente, un plan con amigos te caeria muy bien.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, triangulas con Rata y Mono, día muy positivo para ti.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu ambiente laboral.

Salud:

Hacer deportes acuáticos es beneficioso y te puede dar mucha energía positiva. Ve, prueba ir a la piscina y nada un poco.

Amor:

Rodearte de tus amistades o de tu familia te brindará seguridad, además reforzará tus habilidades sociales.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.