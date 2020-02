Aries – Horóscopo de 9 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: Todos tenemos áreas donde tememos mostrar a los demás porque nos pueden rechazar, pero en este tiempo tienes un muy buen aspecto en donde si te atreves a mostrarte sin cubiertas, te sorprenderás de que los demás nos les parece nada de lo que te debas sentir avergonzado.

Dinero: Está bien aspectado para que inviertas en negocios especulativos o por lo menos cómprate un ticket de lotería.

Salud: Es tiempo de programar tus exámenes médicos anuales, consiéntete a ti mismo.

Consejo: Recuerda que la basura de unos son tesoros para otros.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua, descansa, mañana será un mejor día. Aprovecho este día para meditar.

Trabajo:

Hoy no es un día para tomar acciones, es un día para sentar bases, pensar y analizar qué es lo mejor para ti profesionalmente.

Salud:

Cuidado con la mala alimentación, puede que pienses que no es tan grave como parece pero tu cuerpo podría pasarte factura.

Amor:

Al igual que en el trabajo, debes meditar hoy si eres feliz y si no donde puedes obtener tu felicidad.

Dinero:

No es inversión es de alto riesgo, evitar gastar y espera a mañana.

Consejo: Hay días para actuar y otros para meditar, no será un mal día, pero será un día para meditar.