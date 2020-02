Aries – Horóscopo de 23 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja, Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor: No tengas miedo a lo que es nuevo e incierto, es bueno ser arriesgado cuando se habla del amor correspondido y las amistades nuevas.

Dinero: Deberias priorizar tus tareas y obligaciones, no dejes que terceros te reclamen por tareas incumplidas. Eres capaz de eso y mucho más.

Salud: Puedes practicar deportes o actividades donde tengas gran destreza, te recordará todo lo que eres capaz de hacer.

Consejo: Exprésate y no te quedes con nada por dentro. Te sentirás aliviado/a.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yin, estas triangulando, es decir que este día será excelente para ti, es un excelente día para cerrar ciclos de manera consiente.

Trabajo:

Aprovecha este día para descansar de la dura semana, te lo mereces.

Salud:

Hoy es un buen día para determinar si la dieta que estas haciendo ya no te funciona o te tiene cansado y cambiarla.

Amor:

Si no encuentras una salida a los conflictos, estas cansado y tu pareja no pone de su parte hoy es un buen día para cerrar ese ciclo de la manera mas sana.

Dinero:

Es un excelente día para pagar prestamos, tarjetas y créditos.

Consejo: Medita y reflexiona sobre que es lo mejor para ti y tus proyectos.