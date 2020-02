Aries – Horóscopo de 17 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor: Tienes a mercurio transitando tu casa doce estacionarios, este momento debes tener mucho cuidado con los malentendidos, si te observas disgustado por lo que alguien dijo, recuerda que eres tú, no la otra persona.

Dinero: Esta observación va también hacia el área de dinero, no te conviene hacer inversiones a menos que previamente lo hayas revisado muy bien.

Salud: Descansa.



Consejo: Hasta la peor experiencia tiene un aprendizaje.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Geng, será un buen día para meditar, replantear la forma en la que estás tomando las decisiones.

Trabajo:

Hoy un buen día para reunirte con tu equipo de trabajo tomar decisiones sobre cómo puede replantear sus objetivos.

Salud:

Hoy es un buen día para buscar gimnasios o dietas. Si no estás contento con tu médico hoy un buen día para cambiar.

Amor:

A veces perder la costumbre no te deja salir de la zona de confort, si algo no encaja es mejor hablarlo.

Dinero:

Hoy podrías pedir un favor financiero.

Consejo: Busca un pasatiempo que te haga feliz.