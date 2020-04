Acuario – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

La pareja es de dos, no dejes que la relación tome un rumbo en el que después no puedas hacer nada, debes estar dispuesto a conquistar, a recordar qué te atrajo de tu pareja y buscar nuevos valores.

Dinero:

Es época de cambio, puedes obtener mejores resultados si buscas ayuda, hablando todo se soluciona más fácil, confía que todo saldrá a tu favor.

Salud:

Dedica tiempo a tu cuidado, al descanso, a fortalecer tus músculos y huesos, no te abandones, tienes la oportunidad de hacerlo hoy y lo harás.

Consejo:

Pon atención en los detalles, hay respuestas en todas partes, si quieres en verdad un cambio, el universo confabula a tu favor.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras triangulando con el Caballo y el Perro en un día Lleno, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Te sentirás mas elocuente y cargado de energía, si tienes reuniones el día de hoy serás imparable y la gente lo notara.

Salud:

La vitalidad fluirá a través de ti, lo que hará que no te agotes tan rápido. Mantente hidratado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Todas las acciones e interacción que realices con tu pareja y familia el día de hoy serán positivas, es un buen día para casarse o proponer matrimonio.

Dinero:

La energía del día te apoyara en tu abundancia, si te encuentras vendiendo algún producto o servicio te ira excelente, si no te encuentras vendiendo aprovecha esta energía para hacer algo.

Consejo: Cuando somos mágicos, todo se torna mágico.