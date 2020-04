Acuario – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Sé más amable con tu pareja, tenla en cuenta y no la dejes a un lado por dedicarte a otras cosa, todo se construye, así que hoy aprovecha para tener un encuentro.

Dinero:

Proyecta una buena imagen ante tus jefes y compañeros, es época para dejar la competencia a un lado, las buenas relaciones ayudan a mantener nuestra energía vital.

Salud:

Es buen momento para descansar, relajarte y tener calma, esto aclara tu mente, mantén un buen descanso para sostener tu bienestar.

Consejo:

Trata a los demás como te gusta que te traten a ti, no pongas expectativas, tan solo permite que el universo te sorprenda.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras Direccionando con el Dragón en un día de Establecer, por eso te tenemos unas recomendaciones.

Trabajo:

En lo posible evita entregar resultados el día de hoy ya que la energía no es la mas favorable, mejor busca proyectarte a ti y tus resultados, es un buen día para proponer nuevas metas.

Salud:

No subestimes esos dolores, sobre todo si son de cabeza, intenta buscar soluciones ya sea alguna pastilla o remedio casero. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día se presta para que puedas planear tus próximos pasos ya sea con tu familia o con tu pareja, anticipar será la clave.

Dinero:

Recuerda tener actitudes del elemento Metal, como lo son el orden, la concentración y la estructura.

Consejo: El pasado es la experiencia que el presente aprovecha y el futuro perfecciona.