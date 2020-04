Acuario – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Cambias mucho de parecer y eso hace que tu pareja no entienda lo que requieres, es complejo cuando dices una cosa y después todo lo contrario, sé firme en tus decisiones y consecuente en tus acciones, así te evitas momentos incómodos.

Dinero:

Es momento de ser recursivo, de no estancarse y hacer que todo mejore, hay que inventarse nuevas formas para obtener la tranquilidad financiera, en la medida que das recibes, ¡hoy a reinventarse!

Salud:

No te vuelvas obsesivo con la comida y el ejercicio, acomódate a lo que más te conviene y que sea para tu bienestar, no para demostrar que eres constante y perteneces a este nuevo mundo de apariencias.

Consejo:

El drama no te ayuda en este momento, acepta los cambios y procura hacer hoy algo bueno por los otros, sin ningún interés, bájale al ego, no es necesario que demuestres tus dones para ser reconocido.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Rata de fuego Yang, te encuentras en un día de Recibir, sin embargo, ten en cuenta los siguientes consejos para hacer tu día mejor.

Trabajo:

En el día de hoy eres mas propenso a ser felicitado o hasta recibir bonificaciones y premios por tu trabajo desempeñado, pero intenta posponer comenzar cualquier otro proyecto en este día.

Salud:

Te encontraras agotado, procura no extender tu jornada laboral, para que puedas descansar como lo necesitas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las fricciones estarán al máximo, intenta mantener los problemas al mínimo, una pequeña discusión puede escalarse rápidamente a un problema.

Dinero:

Puede que recibas retribuciones en este día, pero mantén contralado tus cuentas, en especial tus gatos.

Consejo: La energía del día no es favorable para arrancar proyectos, solo para estar dispuesto a recoger los frutos del trabajo.