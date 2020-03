Acuario – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.



Amor:

No tengas miedo de estar con la persona que amas, es mejor que hables con esa persona que tanto te interesa, hoy es el momento indicado para que expreses tus sentimientos.

Dinero:

Te encanta todo lo que es material y el lujo te atrae, hoy es momento para que evalues que no siempre el valor de las cosas es lo más importante, debes reconsiderar por un momento cuáles son las prioridades.

Salud:

El momento es propicio para que te cuides, descansa y reinventa tus rutinas en el ejercicio para que no te canses siempre de hacer lo mismo.

Consejo:

Puedes hacer que todos estén tranquilos en este día con tu compañía, es la mejor ocasión para demostrar que tu familia te importa, recibe de ellos todo lo que tienen para darte.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras direccionando el día de hoy, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita realizar entregas de proyectos o comenzarlas, si tienes alguna reunión importante con clientes o jefes busca aplazarla.

Salud:

No subestimes esos dolores, sobre todo si son de cabeza. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día se presta para que puedas cerrar ciclos, puedes terminar cualquier relación improductiva de la mejor manera.

Dinero:

Busca eliminar y cortar gastos financieros o relaciones que no sean productivas, el día es ideal para esto.

Consejo: Así como están los días prósperos para comenzar, en los días de cierre se permite acabar las cosas de la mejor manera posible sin la menor cantidad de consecuencias.