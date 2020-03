Acuario – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Para que el amor no sea una rutina en estos momentos disfruta de tu creatividad, todo tiene sentido cuando se comienza a salir de lo que no se puede controlar y se busca nuevos caminos para el reencuentro.

Dinero:

El dinero hace parte de la prosperidad que representa, hoy para fortuna de muchos es lo que se tiene y cómo se comparte, se cierra la ambición cuando se desea un mayor bien.

Salud:

Cuidarse, cuidar, ser la persona que reúne y que ayuda: de eso se requiere. Ser prudentes y consecuentes.

Consejo:

Tu optimismo, creatividad y entrega para lo que te gusta será lo que te haga salir adelante, comparte ese entusiasmo con las personas que están contigo.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, será un día cerrado donde deberás tener en consideración las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Tus ganas de ayudar y apoyar a los tuyos estará en su máxima expresión el día de hoy, pero si no tienes cuidado te puedes meter en problema, no interrumpas donde no te han llamado.

Salud:

Busca tener cuidado con tus sentimientos y como los estas canalizando, podrías terminar haciéndote daño. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No puedes tomar decisiones a la ligera, hoy se te presentarán situaciones que te medirán, debes ser cauteloso para evitar problemas.

Dinero:

A pesar de que es un día cerrado, podrás generar dinero si eres creativo, ya que la energía del día favorece la prosperidad financiera.

Consejo: Mantente fuerte, te encuentras liderando el día y las demás personas estar sumamente pendientes de ti.