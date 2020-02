Acuario – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: No es bueno que te aísles. Tus seres queridos quieren acompañarte porque te aman. Devuélveles todo ese amor.

Dinero: Debes arriésgate más, toma esas decisiones que vienen siempre a tu mente.

Salud: Emocionalmente puedes sentirte mejor, leer libros de inteligencia emocional y aplicarlos de manera exitosa te hará apreciar más tu entorno.

Consejo: No te centres en una posibilidad, hay miles más que no has descubierto.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en destrucción, así que hoy te sentirás lleno de emociones

Trabajo:

Hoy el día será un carrusel de situaciones, todo dependerá de como las afrontes.

Salud:

Evita estar solo en este día, si vives solo busca que alguien te acompañe a pasar la noche.

Amor:

Tienes que amar lo que eres y lo que representas, si no, nadie podrá amarte.

Dinero:

Hoy no es un buen día para realizar movimientos grandes, ni muy importantes.

Consejo: Si tu no conoces tu valor, como esperar que alguien mas lo sepa.