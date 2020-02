Acuario – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: No debes precipitarte en tomar decisiones que posiblemente serán tomadas apresuradamente. Dale tiempo al tiempo.

Dinero: Debes acoplarte a tu entorno, si no hay avances y esfuerzo por parte tuya no puedes progresar.

Salud: Que nadie menosprecie tus sentimientos, tú y solo tú puedes decidir que te afecta y cuento te afecta.

Consejo: Aprovecha las puertas abiertas del destino para llegar a un acuerdo muy bueno.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras triangulando con el Perro y el Caballo, va a ser un excelente día.

Trabajo:

Hoy es un buen día para confiar en tus capacidades, vas a brillar. Fomenta el crecimiento y desarrollo de tu trabajo y los resultados que recibirás en el futuro serán enormes.

Salud:

Va a ser un día excelente, pero el cuerpo necesita descansar o te pasara factura.

Amor:

Hoy es un día para compartir con tus seres amados, te sentirás mucho mas cariñoso de lo normal.

Dinero:

El día de hoy las acciones financieras que realices traerán riqueza y prosperidad, si te piden ayudan, no dudes en brindarla.

Consejo: Hoy no es un día para quedarte en la casa, aprovéchalo para conocer gente y oportunidades.