Acuario – Horóscopo de 22 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: No le tengas miedo a las opciones, no sabes que encontraras que te nutra el alma. Si sientes que no has pasado página de un viejo amor es necesario comenzar el proceso de superación personal para que nuevas posibilidades lleguen.

Dinero: Todo se encuentra en orden, si sientes la necesidad de un cambio puede que una oferta interesante toque tu puerta.

Salud: Sentirte siempre preocupado por el que dirán debilita tu cuerpo y tu mente. Es posible que tengas las defensas bajas, no descuides tanto tu salud.

Consejo: Haz un proceso de limpieza en tu entorno, te sentirás liberado.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.



Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yang, será un día tranquilo pero favorable para actividades académicas.

Trabajo:

Hoy puedes aprovechar el día para ver cursos virtuales o presenciales, no es necesario que arranques hoy, con que hoy lo busques será un buen comienza. Intenta que el curso mejore tu desempeño laboral.

Salud:

No ignores las molestias físicas, lo mejor es revisarlas.

Amor:

Intenta expresar tu amor con un buen detalle.

Dinero:

Lo ideal hoy es no realizar actividades financieras importantes, pero si comenzar proyectos.

Consejo: Invertir en ti, será el dinero mejor utilizado.