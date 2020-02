Acuario – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Se selectivo con las personas que te rodean. Puedes que estés desperdiciando una oportunidad valiosa por no estar con las personas correctas.

Dinero: El desorden nubla la tranquilidad y atrae el caos. Puede que te pidan un favor, acéptalo, vendrá con buenas recompensas.

Salud: Darte cuenta de todo lo que tienes en la vida es la mejor medicina.

Consejo: Tu casa es tu centro de vida, no dejes que se desestabilice.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, debes tener cuidado, como ya que hoy puede que no sea un buen día.

Trabajo:

Evita ayudar a las personas que no te necesitan en el momento, si no te lo solicitan puntualmente, solo estarás buscando problemas.

Salud:

Ve a el médico, revísate esos pequeños malestares y no los menosprecies.

Amor:

Puede que por intentar ayudar de mas a tu familia, te metas en problemas. La familia es importante, pero puedes salir lastimado.

Dinero:

No hagas inversiones lejos el día de hoy.

Consejo: No tomes decisiones apresuradas, lo mejor es que medites bien cada paso.