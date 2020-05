Virgo – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Deja ya el pasado atrás y comienza a vivir cada día sin expectativas, aprovecha para centrarte en que es solo un día, dejando que el universo te sorprenda y obtengas la tranquilidad que da el hoy,

Dinero:

No siempre se trata de dinero o labor, es también el reconocer que el universo te provee de cosas maravillosas que te ayudan a superar todo aquello que te agobia.

Salud:

Tiendes mucho a subir o bajar de peso según tu ánimo, cuida de ti sin que tus emociones sean quienes dicten tus conductas, no debes llegar a los extremos, hay puntos medios.

Consejo:

Busca conectarte con lo esencial y eso comienza en ti, recuerda que las posibilidades son muchas no desaproveches los momentos en soledad para hacerlo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Balance, es apropiado cuando se necesita para resultados balanceados, ten en cuentas estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Si tenias actividades pendientes, lo mejor es buscar la forma de comenzarlo, se creativo. El día de hoy la energía te acompaña para lograr todos los proyectos que tienes en mente.

Salud:

Canaliza tu energía para nivelar en todos los aspectos de tu vida, practicar meditación, yoga o reiki son ejercicios muy satisfactorios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No pensarás dos veces en actuar cuando se está cometiendo una injusticia, la compasión y empatía están influenciando en tu ser, la energía del día te llevaran a hacer lo correcto.

Dinero:

Este es un día muy positivo para tomar decisiones, la energía del día te pondrá en situaciones donde el desenlace de tus decisiones te beneficiará.

Consejo: Nunca asumas que estás atrapado en la vida, no lo estas. La vida cambia constantemente y tú también.