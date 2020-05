Virgo – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Puede que hoy te estés expresando desde la desmotivación y estés más agresivo con tu pareja, calma con la palabra y la actitud, no es momento para enojarse, hoy requieres apoyo y amor, si sale de ti a ti llega.

Dinero:

Es posible que recibas una propuesta de tus jefes para que hagas una capacitación o una especialización que hace mucho tiempo deseas, te ayudarán económicamente para que la realices, ese es un sí universal.

Salud:

Haz ejercicio a cualquier hora del día, moverte te activa, así que no lo olvides. Si deseas salta, brinca, baila, cualquier actividad que te mueva y te haga feliz.

Consejo:

Conectarse con la esencia es reconocerte como una persona que vino a servir para que este mundo sea lo mejor posible, todo tiene un equilibrio y debes tenerlo siempre en cuenta.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en Daño en día de Inicio, promueve comienzos favorables, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar el día.

Trabajo:

Conéctate contigo mismo, es un día para que hagas tus actividades rutinarias y evites caer en situaciones complicadas.

Salud:

Puedes ser muy ingenuo el día de hoy y caer en errores que pueden parecer obvios para los demás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tiendas tú mano a quien no lo necesita. Puedes sentir que están manipulándote, confía en tu instinto y aléjate de ahí.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día en combinación con la de tu animal no te favorece.

Consejo: Intenta pensar dos veces antes de expresar tus ideas, para evitar meterte en problemas.