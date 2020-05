Virgo – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

El diálogo es tu mejor herramienta, si deseas hablar con alguien sobre tus sentimientos hazlo, no te impongas ni infrinjas la libertad del otro, simplemente expresa tu amor y deja en libertad.

Dinero:

Tienes dones muy especiales cuando las pones al servicio de tu labor, todo sale mejor de lo que pensabas, cuando te desconectas de tus dones comienzan los tropiezos, es mejor hacerle caso a la intuición.

Salud:

Horarios para las pausas activas, es primordial que puedas descansar y desconectarte, eso no es dejar de hacer es simplemente reconocer que tu cuerpo físico y mental requieren una pausa.

Consejo:

Exigirse a ser el mejor no es el ideal, no vienes a este mundo a ser perfecto, simplemente debes ser felices y agradecido con todo lo que el universo te provee.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en día Estable, apropiado para ejecutar actividades de largo plazo, sobretodo planificar. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Lograr las metas y sobre sabresalir no es a toda costa, tienes que evaluar los sacrificios, de lo contrario tu y los tuyos pueden salir perjudicados, se prudente.

Salud:

Comienza una dieta, si ya estas realizando una, consulta si es adecuada para ti con un nutrisionista. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aventaturate a tomar riesgos en el amor, este día es propicio para que sientes las bases de tu futuro.

Dinero:

Es un buen día para realizar actividades financieras, especialmente si son inversiones para el futuro.

Consejo: Ahorra para los tiempos turbios, hoy es un buen día para comenzar a ahorrar.