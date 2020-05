Virgo – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

La lógica no funciona en el amor, eres muy terrenal y quieres comprenderlo todo desde la razón, mejor piensa con el corazón y toma la mejor decisión, busca vivir en armonía y a través de la magia universal.

Dinero:

En tu labor todo puede ir mejor si dejas de ser tan meticuloso y exigir a los otros solo por tu perfección. Cuidado con llegar a la obsesión, tiendes a ello y es tu forma de control para que hagan o terminar haciendo por otros.

Salud:

Tiendes a ser hipocondriaco por eso todo lo maximizas cuando es cuestión de salud, piensas que todo te va a dar, vives pendiente de las enfermedades nuevas, lees y hasta terminas con los síntomas. La mente puede ser tu mejor aliado o un excelente enemigo.

Consejo:

La verdad tú eres el único que puede decidir sobre qué actitud tomar frente a la vida, entrar en dramas y ver todo bajo la lupa del perfeccionismo, la racionalidad o escuchar tu esencia, tu alma qué dice, ser feliz no es tan complejo. Dile adiós a las barreras.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en combinación Doble en día Cerrado, la energía del día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Comenzar proyectos, negocios o propuestas que sean para crear se pueden tornar complicadas por la energía del día, busca mantenerte al día de tus responsabilidades.

Salud:

Cuídate de los accidentes, evita realizar actividades que pongan en riesgo tu integridad física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que tu o los que te rodean se vuelvan desleales, a un plan o proyecto que tenían juntos, lo mejor es hablar con toda la sinceridad.

Dinero:

Debes tener los cinco sentidos activados, no te desconcentres ya que el día es propenso a perder dinero u objetos de valor. Puedes evitarlo manteniéndote enfocado y atento de tus gastos.

Consejo: Cuando concentras cualquier forma de energía, incluida la energía mental, adquieres poder.” –Boileau.