Virgo – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Pasas muy fácilmente de la euforia a la tristeza, así para tu pareja es muy complejo saber cómo acercarse, procura ser más comunicativo, expresar tus emociones y ser claro es lo mejor para tu relación.

Dinero:

Con Libra en tu casa dos es fácil que encuentres el socio que buscas o que te ofrezcan una sociedad, sea lo uno o lo otro te conviene hacerlo, igual debes buscar asesoría para tomar decisiones oportunas.

Salud:

El ejercicio te motiva para verte y sentirte mejor, ¿lo haces para ti o para que te vean? Es muy importante que las decisiones que tomes para verte y sentirte mejor sean para ti y no te interese tanto lo que piensan los demás.

Consejo:

Por el día de hoy limita el control, permite que el universo te sorprenda, una cosa es tener un plan otra muy distinta es querer que todo se haga a tu manera y que de no suceder todo se vuelva un caos.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en Choque en día Abierto, ideal para aperturas y nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Si en tu trabajo te encuentras expuesto a actividades físicas o entornos poco controlados, lo mejor es que evites hacer presencia, este día no promueve los resultados positivos.

Salud:

Ten sumamente cuidado en este día, sobre todo si te vas a encontrar expuesto a entornos peligrosos o potenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que alguien se aleje de ti, porque perdió tu confianza, quizás algún error que cometiste no le permite confiar en ti.

Dinero:

No gastes tu dinero, busca ahorrar ya que no se sabe cuando podrías necesitar salir de un problema.

Consejo: Cuando nos encontramos en choque en día negativos, usualmente somos mas propensos a tener problemas o situaciones difíciles, lo mejor es que seas muy cauteloso.