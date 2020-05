Virgo – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

La familia debes reconocerla, integrarla y aceptarla, no la juzgues, ni critiques, cada uno tiene algo que se relaciona contigo, por el contrario, agradece su ancestralidad y todo aquello que no te guste busca como sanarlo y dejarlo donde pertenece: el pasado.

Dinero:

El dinero no es prosperidad, la prosperidad es un todo, así hay que entenderlo y laborar por ello, tiene mucho que ver con tu familia, tu pareja, tus ancestros, la salud física, espiritual y emocional.

Salud:

El alimento es también nuestra medicina, por eso alimentarte bien desde el disfrute será lo mejor para tus cuerpos más sutiles, no solo te harán sentir sano, sino que tu energía vital se incrementa, una dosis de sol te ayudará también.

Consejo:

Recuerda que cada uno es un mundo, saber respetar los tiempos de los otros y comprender sus esencias harán que no te enganches en querer que cambien y sean como a ti te gustaría que fuesen, de ser así todos seríamos iguales.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en día de Recibir, una energía que te trae los resultados que estabas esperando, sin embargo, la energía del día se encuentra inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para tu día.

Trabajo:

Te encuentras comenzando la semana de la mejor manera, sal a demostrar de que te encuentras hecho, tu energía ayudara a resolver los problemas.

Salud:

Realizar una rutina de ejercicios te dará mucha vitalidad y fuerza para continuar con tu jornada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu familia el día de hoy, notaras como hará que se mejores sus relaciones el día de hoy.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Valor es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que ayer. Eres maravilloso, tu puedes.