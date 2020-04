Virgo – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Deja que el pasado sane a través del perdón y agradece ese amor que ya no está, bendice el amor universal y entrégale al universo todo tu amor para que lo transforme, así puedes comenzar de nuevo.

Dinero:

El propósito de tu hacer no es obtener riqueza, el propósito de tu hacer es el servicio, hacer por el otro sin expectativas es devolver al universo todo lo que te ha entregado.

Salud:

Recupera tu salud mental y tu alegría, pon toda tu intención a sanar tus heridas, a dejar que las personas tomen sus decisiones y asuman sus responsabilidades, así como tú asumes las tuyas. La paz interior no se negocia para sostener amistades que ya cumplieron su ciclo.

Consejo:

Se quien quieras ser desde tu apertura a tener todo lo que requieres para ser feliz, descubre que el mundo se hizo para disfrutar y cuidar, no para obsesionarte por causas que desgastan. Predica y práctica, es tu mejor carta de presentación.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, estas en triangulación de Metal, muy buena energía para reestructurarte, organizarte y planificar tus nuevos movimientos.

Trabajo:

Tus superiores confían en tu capacidad de análisis y focalización para realizar los proyectos, aprovéchalo para hacerte indispensable, hoy es buen día para remover malos hábitos laborales.

Salud:

Hoy regálate un baño relajante, la energía del agua te ayudara a tener ideas claras y fluir con la energía del metal.

Amor:

La energía serpiente del día te apoya para conseguir dedicación y reflexión para analizar que cosas puedes mejorar en tus relaciones.

Dinero:

Tus análisis y sentido común te apoyan económicamente el día de hoy, sigue adelante.

Consejo: Todo pensamiento sin acción se queda en pura ilusión.