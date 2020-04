Virgo – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Siempre tienes la palabra precisa para compartir con esa persona especial, si está pasando por un momento difícil debes brindarle toda la seguridad que te caracteriza.

Dinero:

Comparte con los tuyos, es momento de expandir tu cuidado. Por naturaleza lo sabes hacer, así que es un día para conectarte con esa esencia.

Salud:

Requieres espacios que te saquen de la rutina, propícialos tú mismo o busca a un amigo que te ayude y que te enseñe a hacer algo distinto, necesitas una distracción.

Consejo:

No te enfrasques en un solo tema, tu atención tan intensa en algo puede hacer que te auto sabotees, aprende a controlarlo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer y además en combinación Doble, ten en cuenta estas recomendaciones para que obtengas los mejores resultados posibles.

Trabajo:

Intenta en este día descansar y meditar sobre tu situación actual y sobre todo si donde te encuentras te llevara hacia donde quieres estar en el futuro, pregúntate que puedes comenzar a hacer para cambiarlo.

Salud:

Mantente hidratado para que puedas cumplir con todas las actividades que tienes previstas en este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Notaras que las personas que te consideran cercanas a ti te buscaran mas, esto debido a que las personas influenciadas con la energía del Gallo tienden a ser mas protectoras y ser una fuente de apoyo.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: A veces te puedes tornar muy egoísta, pero hoy puede ser un excelente día para meditar al respecto y buscar mejorar.