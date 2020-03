Virgo – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No más drama, deja de estar pendiente de tu ex pareja: ya no están juntos. Así que deja en libertad a esa persona, piensa que te mereces comenzar de nuevo, conocer a alguien y darte la oportunidad de ser feliz; si te quedas rumiando tu infelicidad no podrás dejar a tu pareja en el pasado que es donde pertenece.

Dinero:

Vives en el futuro y si quieres concretar bien tus finanzas debes ocuparte del hoy, aquí y ahora. Tienes un pensamiento certero, pon la creatividad y los recursos que dispones a tu servicio.

Salud:

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y ahora es que requieres pensar en hacer esos cambios que hace tanto estás proyectando. ¡Hazlo ahora! Puedes imaginar cuánto te convendrá; el primer paso para lograrlo, es hoy.

Consejo:

El futuro se queda ahí, donde nada se concreta y el pasado ya no sirve de nada, no se puede remediar; lo que sí puedes hacer, es convertir tu día de hoy en algo hermoso e inigualable.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, ten en cuenta los siguientes consejos sobre todo en el tema de salud, se puede complicar bastante.

Trabajo:

Hoy puedes recibir un gran premio o retribución por tu trabajo a lo largo del tiempo, si esto no sucede lo ideal es empezar a contemplar nuevos panoramas.

Salud:

Hoy debes de tener mucho cuidado, evita estar solo, conversa con alguien cercano e intenta sentirte escuchado, utiliza todos los recursos que estén a tu disposición. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que recibas una noticia muy favorable para ti, si aún no tienes pareja puede que hoy recibas la noticia que tanto esperabas.

Dinero:

Hoy no es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, evita mantener los gastos al mínimo.

Consejo: La soledad no es un tema por el cual sentirte apenado, es difícil luchar contra ella, pero tu tienes el carácter para hacerlo.