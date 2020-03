Virgo – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Es el momento adecuado para comprender qué debes aceptar a las personas con lo que a ti te parece es un defecto, procura mirar el macro y no el micro universo de las personas que te rodean.

Dinero:

Cuando descubras que el cómo no es de tu incumbencia, vas a ver que todo es muy sencillo. Quieres que todo se haga a tu manera y así no es, cambia tu actitud y todo prospera.

Salud:

Pareces un manojo de nervios, todo se acomoda. Si el universo mueve sus fichas es para que comprendas que no tienes el control, así que una dosis de relajación y una buena conversación te ayudará mucho.

Consejo:

Eres de emociones fuertes y profundas, te encanta estudiar y buscar comprenderlo todo. De vez en cuando sería bueno que te dejaras sorprender, la magia tiene un gran encanto, así dejas la expectativa y el control.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, a pesar de que va a ser un día movido y seguramente bueno, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones, sobre todo en la Salud.

Trabajo:

Busca alterar la dinámica de la oficina, es decir, se la diferencia para obtener resultados positivos.

Salud:

Es mejor prevenir, evita salir a la calle a manejar o realizar actividades que puedan poner en el en riesgo tu salud física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy es un buen día para las parejas, y eso incluye el Gallo y su pareja. Busca la forma para conversar con esa persona especial y alimenta esa relación.

Dinero:

Este es un buen día para realizar actividades financieras invertir, y pedir préstamos.

Consejo: Las desgracias de los hombres proviene siempre de que colocan mal su precaución y su confianza. -Epicteto.