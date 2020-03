Virgo – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Todo está dispuesto para que disfrutes del romance, planea algo con tu pareja, busca disfrutar al máximo, una cena íntima, una caminata, el estar juntos revitalizará la relación.

Dinero:

Hoy el panorama a nivel financiero se despeja un poco pero no seas muy ambicioso, permite que todo evolucione, no pretendas controlar siempre tus finanzas, comprende que todo está en movimiento constante.

Salud:

Piensa en tí, cuidarte es esencial, sigue poniendo la atención en el descanso, dormir te revitaliza.

Consejo:

Déjate sorprender, las personas te quieren y quieren estar contigo, les cansa el control y que siempres le encuentras el defecto a todo, disfruta, sé espontáneo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en día Cerrado, quiere decir que no es auspicioso para los buenos resultados, pero ten presente los consejos del trabajo y el amor.

Trabajo:

La energía del día te apoyará en todos los obstáculos que se te presenten hoy, aunque para los otros signos será un día complicado, Gallo tendrá un día auspicioso en el trabajo.

Salud:

Intenta realizar ejercicio, sobre todo si llevas días agotado, la falta de ejercicio no permite que tu cuerpo trabaje de la manera adecuada.

Amor:

Si tienes algún problema con tu pareja o con tu familia toma acción te darás cuenta de que hoy se solucionará sin importar que tan grande sea, encontraras un desenlace que te dará paz.

Dinero:

Intenta no sacar el dinero de tus bolsillos, puede que hoy no sea un buen día para realizar actividades financieras, pero si para pedir ayuda.

Consejo: La ayuda siempre se encuentra mas cerca de lo que parece, de la misma manera las soluciones, dolo debes de estar atento.