Virgo – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: El romance, la pasión y las ganas de compartirte con otro estarán a flor de piel el dia de hoy.

Dinero: El dinero estará armonioso para ti, eso si, podrías querer gastar un poco más de la cuenta con la luna en Leo.

Salud: Regalate hoy un poco de bienestar, realiza una actividad diferente que te conecte contigo.

Consejo: Aprovecha la energía del día para visitar la peluquería y consentirte mucho.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras combinando directamente con el Mono y el Perro.

Trabajo:

Los mejor es comenzar el proyecto que tienes en mente o que te habían asignado y aun no habías comenzado, establece un orden de prioridades por importancia.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, pero si desde hace tiempo te están acompañando algún malestar lo mejor es hacerlo revisar.

Amor:

Prepárate para comenzar una relación si aun no estas en una, si te encuentras busca romper la rutina con una salida.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Un comienzo se entiende como el realizar alguna acción en pro a la actividad, así sea mínima, pero que de comienzo a la realización.