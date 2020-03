Virgo – Horóscopo del 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

Signo de Tierra

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Intenta llamar a un familiar el día de hoy con el cual llevas tiempo sin hablar, pónganse al día.

Dinero: Te encuentras en un momento complicado, hoy se presentará una dificultad en el trabajo, pero tienes todo para resolverla.

Salud: No estas enfermo, tienes ansiedad por lo que esta por venir, hay tips para controlar la ansiedad como mascar chicle.

Consejo: Cuando sientas que no puedes con una situación, no te frustres, la ayuda/ solución se encuentra a tu alrededor.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Animal de Metal

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en combinación doble en un día lleno de abundancia.

Trabajo:

Hoy seguramente serás recompensado por tu trabajo, no necesariamente la recompensa será monetaria, pero si será muy beneficioso para tu vida laboral.

Salud:

No debes menospreciar los malestares o dolores, si tienes una incomodidad que te esta acompañando desde hace un tiempo lo mejor es revisarla.

Amor:

Rompe la rutina, hoy es un excelente día para realizar actividades como ir a comer entre otras con tu pareja o tu familia.

Dinero:

Cualquier actividad financiera que realices será muy abundante, si has estado esperando retribuciones financieras, hoy puede ser el día.

Consejo: Tienes la información en la palma de la mano, solo debes usarla con sabiduría y responsabilidad.