Virgo – Horóscopo de 9 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Cuando alguien te gusta, es bueno que lo pongas a la luz y le veas sus defectos de manera que si el amor crece sea un amor sano, porque últimamente te ha dado por idealizar a quien te gusta y eso solo augura decepciones futuras.

Dinero: Compartirá ganancias con algunos menos aventajados que tú, al final y aunque no lo creas, este comportamiento desinteresado te hará ganar el doble.

Salud: Estas muy olvidadizo, pero esto no quiere decir que estás enfermo, aunque si no te sientes seguro, visita al médico.

Consejo: Está bien proteger, pero si te exageras los demás solo sentirán ahogados.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua, busca consejo de las mujeres sabias que tienes a tu alrededor, sus consejos seran mucho mas positivos hoy.

Trabajo:

Evitar los problemas, tus sentimientos pueden hacer que te pelees en tu oficina.

Salud:

Evita exponer de riesgos físicos, hoy eres propenso a lesiones.

Amor:

No te impacientes con tu pareja, hoy le puedes sentir distante pero eso no significa que no te ame.

Dinero:

Hoy es un buen día para pedir prestado a las mujeres que están dentro de tu círculo.

Consejo: Controla la energía de tu interior, mide el tiempo y regálate un minuto para respirar.