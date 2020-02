Virgo – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Es momento de decir la verdad a tu pareja si le estabas escondiendo algo, es mejor que lo escuche de ti que de otra persona.

Dinero: Debes exigir tus derechos al igual que cumplir tus obligaciones, es lo básico en el trabajo. Si sientes que se están irrespetando acuerdos pactados al comienzo no te quedes callado.

Salud: Debes de hidratarte mas, busca llevar agua el día de hoy a todos lados, también puede ser en té caliente.

Consejo: Debes ser claro al momento de exigir tus derechos.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en día de establecer, es decir, dedícate a hacer las bases de tu futuro.

Trabajo:

No es un buen día para hacer reuniones con clientes, colegas o trabajadores, al menos que sea únicamente para organizarse y pensar en el futuro.

Salud:

Organízate, tu alimentación esta pasando a segundo plano y no debe de ser así, este día es ideal para crear un plan de alimentación.

Amor:

Las cosas en el amor se encuentran bien, intenta reconectar con tu familia, propón una salida.

Dinero:

Eres astuto, pero lo mejor es que hoy no realices actividades financieras de ningún tipo, guarda el dinero y piensa en tus próximos pasos.

Consejo: Se precavido y siempre piensa en el futuro, hoy puedes sembrar las bases del mañana.