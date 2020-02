Virgo – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Debes dejar que tus sentimientos se expresen mas, no puedes permitirte temer a expresarlos, ama sin fronteras.

Dinero: Te has esforzado mucho y los frutos de tu trabajo te lo están demostrando, no es momento de relajarse, ve por mas.

Salud: Si tienes algún malestar en la parte inferior de tu cuerpo no dudes en acudir a un medico, no menosprecies los dolores.

Consejo: Ser agradecido no es lo mismo a ser conformista, agradece todo lo que tienes mientras vas por más.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día Buey de Metal Yin, te encuentras triangulando en un día cerrado, es decir que todas las actividades que termines hoy serán de la manera adecuada.

Trabajo:

Si estas sintiendo que no valoran tu trabajo es un buen día para renunciar, pero recuerda que siempre es mejor tener una opción segura antes de tomar cualquier decisión.

Salud:

Es un buen momento para renunciar a los alimentos que te hacen daño, solo controlarte y decir que no a las grasas saturadas será un excelente paso.

Amor:

Valora a la gente buena, aunque parezca que siempre van a estar ahí, un día simplemente no van a regresar.

Dinero:

Hoy puedes recibir una buena noticia financiera, tienes que estar atento.

Consejo: Se astuto, sigue tu instinto y no dejes pasar las oportunidades.