Virgo – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Si te encuentras en una relación, debes intentar no echarlo a perder, no es el momento adecuado para tomar malas decisiones en el amor.

Dinero: Se acercan tiempos difíciles, evita a toda costa tomar riesgos en el trabajo y los negocios. Lo mejor que puedes hacer es ahorrar.

Salud: Debes empezar a cuidar tu cuerpo, pide una cita para una revisión general medica, también busca comenzar el gimnasio.

Consejo: No pierdas la calma, simplemente debes estar preparado para cualquier adversidad.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, será un día para recibir, tu disposición y voluntad les entregaran todo el contexto a esas noticias.

Trabajo:

Has estado trabajando muy duro, puede que hoy reconozcan todo el trabajo que has hecho.

Salud:

Tu estado físico también hace parte de tu salud, busca comenzar un gimnasio.

Amor:

No te encierres en tus pensamientos, reflexiona sobre tus acciones desde otro punto de vista.

Dinero:

Hoy podrías recibir un incentivo monetario por todo el esfuerzo que has desempeñado.

Consejo: Eres una persona muy inteligente e intuitiva, encontraras la manera de resolver las complicaciones, confía en ti.