Virgo – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Tu indecisión va a terminar alejando a esa persona especial, no lo dudes mas y decídete. También es un buen día para contactar a tu familia y demostrar que estas ahí para ellos.

Dinero: Tienes una deuda que te esta atormentando y el estrés que te genera no te esta dejando pensar con claridad, debes respirar y pensar en la opción o opciones que tienes para salir de esta situación.

Salud: En este día los dolores de cabeza te acompañaran, debes estas preparado, si puedes con una pastilla de tu preferencia.

Consejo: No debes que los problemas nublen tu visión del panorama, empieza a contemplar y contactar tus posibilidades.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, todo dependerá de la actitud que tengas al enfrentar situaciones difíciles.

Trabajo:

Vas a tener un día agitado, no desesperes cuando te encuentres bajo presión.

Salud:

Hoy te sentirás muy estresado, lo mejor es que tengas algo para el dolor de cabeza.

Amor:

La confianza en exceso te vuelve ingenuo, puedes salir lastimado por dar cosas por hecho.

Dinero:

No de dejes convencer fácilmente, exige pruebas y hechos antes de meter la mano al bolsillo, si no de genera tranquilidad no lo hagas.

Consejo: Siempre escucha esa vocecita que te aconseja y solo vela por ti.