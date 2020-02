Virgo – Horóscopo de 10 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Si eres del tercer decanato del signo, podrías estar en puertas de conocer a alguien que te cambiará el concepto de amor por completo.

Dinero: A pesar de lo quisquilloso que eres, eres bondadoso con los que necesitan, ahora estas recibiendo la recompensa de tu buena actitud.

Salud: Dolores de cabeza.

Consejo: Dios mira todo lo que hacemos, de eso que no te quepa la menor duda.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin. Se te pueden presentar inconvenientes, evita sobre exponerte.

Trabajo:

Hoy no es buen día para involúcrate con personas opuestas a tu sexo en actividades que sean importantes. Mejor concéntrate en tu propio desempeño.

Salud:

Evita hacer cualquier procedimiento médico el día de hoy. Así que preferiblemente no hagas alguna actividad física de riesgo o que se salga de tu rutina.

Amor:

Dia conflictivo para las parejas. No seas impulsivo y espera a que la marea baje. Se podrían presentar grandes dificultades.

Dinero:

Es preferible que esperes un rato más a cualquier inversión o compra que deseas realizar. Recuerda: del apuro solo queda el cansancio.

Consejo: Tu salud es más importante que cualquier cosa. Confía en tu instinto.