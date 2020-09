PlayStation 5: Sony dará a conocer más detalles sobre esta nueva consola

El 16 de septiembre la empresa japonesa emitirá un evento oficial por medio de su canal de YouTube y Twitch, donde dará a conocer las nuevas novedades que traerá su consola, durante aproximadamente 40 minutos. Aunque ya se desveló lo más importante que era su diseño, los amantes a los videojuegos y en particular al PlayStation todavía no conocen la fecha exacta de su lanzamiento al mercado y mucho menos el precio que tendrán que pagar por obtener un nueva PS5, información que esperan poder conocer ese día.

De acuerdo a información propia de Sony el evento “Exhibición de PlayStation 5”

consistirá en una presentación de los diferentes videojuegos que estarán disponibles para la PlayStation 5. Si bien, algunos de ellos estarán disponibles desde el día de la presentación (miércoles) otros serán anunciados, pero se podrán adquirir en meses posteriores.

Algunos amantes a las consolas y videojuegos aseguran la PS5 saldría a la venta en el mes de noviembre, a la espera si la situación actual que vive el mundo con el Covid-19 permite un lanzamiento oficial en este mes. De ser así, estaría disponible en ese mes, por el momento en Estados Unidos.

Este lunes Sony publicó un Spot publicitario llamado “The Edge”, un comercial que se realiza en el medio del mar con la intención de ir más allá y llegar al espacio. Una muestra de lo que sería la nueva ambición de la compañía para abordar lo que supone el futuro de los videojuegos.

La revista Variety pudo hablar con Eric Lempel, responsable del marketing global de PlayStation, en donde aseguró que “realmente se trata de hablar de quiénes somos como marca y de emocionar a nuestros fans. Queremos emocionaros, queremos mostrar el camino hacia lo desconocido, misterioso. Lo que está viendo es que llegan al borde y luego van más allá. Y realmente, eso es lo que estamos tratando de señalar aquí. No se trata de las funcionalidades”, explicó.

Además, dijo que “El espíritu de nuestra marca está definido por esos momentos emocionantes en los que nuestros corazones se aceleran y nos adentramos en lo desconocido en busca de aventuras. Este es el tema central del anuncio. El futuro de los videojuegos es increíblemente prometedor y, por tanto, queremos hacer algunas promesas. Nunca dejaremos de imaginar el futuro. Nunca dejaremos de amar los videojuegos, a las personas extraordinarias que los crean y a los jugadores que los disfrutan con pasión, ya que creemos que jugar no tiene límites”. Concluyó Lempel.

The Edge – PS5 | Jugar No Tiene Límites | PlayStation EspañaEl límite de lo que conocemos es el comienzo de lo posible. #PS5. Jugar No Tiene límites. Si quieres ser el primero en enterarte de TODAS las novedades sobre PS5, déjanos tu email al final de nuestra web: https://bit.ly/PS5web #PlayStation5 #PS5 #JugarNoTieneLimites ¡Suscríbete al canal de PlayStation España! http://bit.ly/2HyhcJY Y disfruta de todos los vídeos… 2020-09-14T15:04:02Z

Aquí algunos detalles a tener a consideración:

El medio de comunicación La Sexta de España reveló que uno de los almacenes de cadena más importantes de España, El Corte Inglés, habría filtrado los precios de las dos consolas. Una imagen sacada supuestamente del catálogo interno de la compañía de almacenes, muestra dos precios, uno de $593,06 dólares (499,90€) para la edición con disco y $474,42 dólares (399,90€) para la versión digital.

Por su parte el director de ingeniería de Sonido de PlayStation, Jeremie Voillot, aseguró por medio de su cuenta de twitter que él no conocía nada, y que estaba de igual de emocionado a los fans de la consola.

Me too. We don’t get to see everything so I’m sure I’ll be surprised too!

— Jeremie Voillot 🎧 (@jeremievoillot) September 12, 2020