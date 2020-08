Fortnite Temporada 4 Marvel Skins: Revelan Todo

La información sobre Fortnite Temporada 4 se ha revelado muy rápido y cada vez más sobre lo qué nos espera. Si eres un fanático de Marvel, te encantará la información que anda dando vueltas.

Antes era un rumor, pero ahora ya está confirmado que en la temporada 4 veremos muchos personajes de Marvel y no solo a Thor.

Poco después de que Epic Games se burlara de Thor, el filtrador de Fortnite HYPEX confirmó muchas cosas sobre la temporada, incluido algunas máscaras (skin) que podrían interesarte.

Hubo rumores de que se agregó uno de Wolverine que HYPEX ya confirmó, y ahora también tendremos al querido personaje de X-Men llamada Storm e incluso a Groot de Guardians of the Galaxy.

HYPEX claramente tiene a alguien adentro que le está dando información, ya que ha estado compartiendo mucha información sobre la nueva temporada.

Además de que él dice que Groot va a ser un skin, Stonewall Tabor también ha revelado que Storm se agregará en esta temporada.

According to @StonewallTabor, The season is gonna be Marvel themed (as i said) but its gonna be the Comic version of characters, not realistic ones. also we will get a "Storm" from X-Men skin! pic.twitter.com/Cdb7jIwI0x

— HYPEX (@HYPEX) August 21, 2020