Epic Games demanda a Apple después de la eliminación de Fortnite de la App Store

El mundo de Fortnite Mobile recibió una gran reorganización hoy después de que Apple anunciara que eliminarían al gigante de Battle Royale de su App Store.

Esta acción se produjo como resultado de que Epic Games eliminó efectivamente a Apple de las ganancias de Fortnite al hacer posible comprar V-Bucks directamente desde Epic sin la necesidad de un intermediario.

Esta medida se anunció con mucha emoción por parte de Epic Games, pero está claro que no fue bien recibida por Apple, que mostraron su desacuerdo a este cambio. La decisión de eliminar Fortnite de la App Store no puede tomarse a la ligera por parte de Apple considerando lo grande que se ha vuelto el juego en los dispositivos móviles.

Fortnite Party Royale will premiere a new short: Nineteen Eighty-Fortnite. Join us at 4PM ET. pic.twitter.com/BWvndK3gDt

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020