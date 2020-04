Pokémon GO Tareas de Investigación: Abril 2020

Las nuevas Tareas de Investigación Pokémon GO están aquí para abril y los jugadores pueden obtener Alolan Exeggutor al completar un avance investigativo, según Niantic.

Al igual que con la recompensa de Ferroseed en marzo, los jugadores obtendrán polvo estelar adicional junto a su Alolan Exeggutor. Para alcanzar un avance investigativo, los jugadores tienen que completar siete tareas de investigación de campo diferentes en siete días distintos.

Aquí están las Tareas de Investigación actuales de Pokémon GO para abril de 2020 y el Pokémon que obtendrás por completarlas, según The Silph Road. La lista continuará actualizándose a medida que se descubran más Tareas de Investigación.

*Oportunidad de encuentro brillante Día de Inocentes 2020 (Hasta el 7 de abril a las 10:00PM) Gana tres caramelos mientras caminas con tu amigo – Stunfisk Dale de comer una baya a tu amigo – Sudowodo* Captura tres Ditto – Croagunk* Evolve y Power Up Desarrolla un Pokémon – Eevee* o Alolan Diglett* Obtén poderes especiales cinco veces – Bulbasaur*, Charmander* o Squirtle* Lanzamiento Haz cinco buenos lanzamientos – Voltorb Haz tres grandes lanzamientos – Gastly*, Lileep*, Anorith* Haz tres grandes tiros seguidos – Onix* Haz cinco grandes lanzamientos de bola curva en fila – Spinda* Haz tres excelentes lanzamientos seguidos – Larvitar* Batalla Batalla contra un Trainer – Burmy* Gana cinco incursiones – Aerodactyl* Ganar una incursión de nivel tres o superior– Omanyte*, Kabuto* Atrapa Atrapa tres Pokémon tipo roca – Magmargo Atrapa 10 Pokémon – Magikarp* Atrapa cinco Pokémon con Weather Boost – Poliwag*, Vulpix Atrapa Pokémon tipo dragón – Dratini* Incubar huevos Incubar un huevo – Bayleef* Tareas de amigo Gana cinco corazones con tu amigo – ??? Leer Más en Ahoramismo Coronavirus mata a DJ Black N' Mild Otros Toma una foto instantánea de un Pokémon tipo hierba – Shroomish Intercambia un Pokémon – Pineco* Trasnfiere tres Pokémon – Parasect Envía tres Regalos a amigos – Magmar* Patrocinado Atrapa ocho Pokémon – 1,000 polvo estelar o un caramelo extraño Envía tres regalos a tus amigos: 1,000 polvo estelar o un caramelo extraño

Los jugadores pueden disfrutar actualmente del evento Día de los Inocentes (April Fools) desde ahora hasta el 7 de abril a las 10:00PM hora local, según Niantic.

Por el resto del evento, los Pokémon conocidos por ser embaucadores como Gastly, Haunter, Voltorb, Sudowoodo, Aipom, Croagunk y Foongus aparecerán con más frecuencia en la naturaleza durante el evento Día de los Inocentes. También puedes encontrar Aipom, Wynaut, Bonsly, Croagunk y Stunfisk con más frecuencia en los huevos de 5 km.

Además de eso, Stunfisk hizo su debut en el juego. Se puede encontrar Stunfisk en los huevos de 5 km, pero después de que el evento haya terminado sólo se puede encontrar en Tareas de Investigación de Campo o muy raramente en la naturaleza según Niantic.

Ditto no sólo aparecerá con más frecuencia en la naturaleza durante la duración del evento, pero la lista de Pokémon en la que puede transformarse está aumentando permanentemente según Niantic.

Croagunk Brillante será agregado al juego durante el evento Dia de Inocentes.

Aipom y Croagunk aparecerán hasta cinco veces al día a después de usar GO Snapshot y obtener un “photobomb”, según Pokémon GO Hub. También tienes la oportunidad de encontrar un Croagunk brillante de esta manera, y si lo haces este incluso aparecerá brillante en el “overworld” a diferencia de la mayoría de los otros Pokemon brillantes según un usuario en The Silph Road Subreddit.

En otras noticias, Niantic anunció recientemente planes para desarrollar Pokémon GO e incluir interiores en el juego para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, como mejorar Adventure Sync para que funcione mejor con el movimiento y las actividades en el interior, permitiendo a los jugadores asumir batallas de incursión juntos desde su hogar y buscando maneras para que los jugadores visiten virtualmente diferentes lugares, incluyendo una nueva manera de disfrutar de Pokemon GO Fest desde casa. Niantic ya ha actualizado el juego para duplicar la distancia desde la que puedes interactuar con los gimnasios.

¡Recuerda practicar el distanciamiento social!