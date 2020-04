Dónde encontrar a Zipper en Animal Crossing New Horizons

El primer evento festivo de Animal Crossing: New Horizons ha comenzado oficialmente y se trata de recolectar huevos de Pascua. Conocido como “Bunny Day”, este evento se llevará a cabo del 1 al 12 de abril y contiene recetas exclusivas para que los jugadores descubran. Sin embargo, el host Zippers puede ser difícil de encontrar ya que solo hace dos apariciones durante el evento.

Cómo encontrar a Zipper

Al igual que todos los aldeanos en New Horizons, Zippers está deambulando por la isla. Esto puede hacer que sea un poco dificil si ha construido múltiples puentes e inclinaciones. Por ejemplo, encontré Zippers en mi juego deambulando por uno de los rincones más alejados de mi isla. No aparecerá en ninguna tienda ni estará esperando que llegues, así que tendrás que localizar a este conejo. Una vez que lo encuentre, Zipper le explicará los detalles del evento Bunny Day y le dará una receta de DIY para uno de los artículos temáticos.

El problema es que Zipper solo aparecerá durante dos de los doce días que el evento esté activo. Si has estado viajando en el tiempo, su llegada coincide con el día del mundo real, no con lo que estás haciendo actualmente. Así que no te preocupes si no lo vez, en realidad tienes unos días de anticipación como yo.

Horarios de cuando puedes encontrar a Zipper

1 de Abril, 5:00 am – 2 de Abril, 4:59 am

12 de Abril, 5:00 am – 13 de Abril, 4:59 am

Si terminas perdiendo Zipper, él dejará una nota amistosa en tu buzón con instrucciones sobre qué hacer. También incluirá la receta de DIY para la Bunny Day Bed si no has hablado con él. A menos que tenga mucha prisa por obtener todas las recetas de DIY, realmente no hay razón para hablar con Zipper. No le regala al jugador ningún artículo adicional por hablar con él. Simplemente continúa con tu día y concéntrate en recolectar los seis tipos diferentes de huevos que escondió en toda tu isla.