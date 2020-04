Cómo usar diseños profesionales en Animal Crossing New Horizons

Más de uno personaliza sus diseños en Animal Crossing: New Horizons . Ya sea a través del diseño cuidadosamente planificado de su isla o el sentido de la moda de su aldeano, este es un juego donde la creatividad brilla. Como era de esperar, la capacidad de crear su propia ropa se ha convertido en un gran aspecto de New Horizons. En todo el mundo, los usuarios están haciendo y compartiendo sus propios atuendos para que otros los usen y disfruten. Sin embargo, la aplicación de estos diseños profesionales no es exactamente clara, ya que el juego es bastante vago sobre esta característica.

Cómo desbloquear diseños profesionales

Desbloquearás la posibilidad de usar diseños profesionales después de que las hermanas Able establezcan una tienda en tu ciudad. Esto se hace visitando su puesto varias veces hasta que finalmente decidan mudarse a la isla. A mí, me llevó entre 5 y 6 visitas diarias aceptar la creación de una tienda, lo que me permitió acceder a Pro Designs. Afortunadamente, no necesitarás cosechar ningún material para esta tienda, así que solo espera un día para que termine la construcción.

Cómo usar diseños profesionales

Una vez que tenga acceso a la tienda, vaya al quiosco en la parte posterior e interactúe con él. Esto te permitirá ingresar una ID de creador o de diseño para una pieza de ropa específica. IGN ha estado haciendo un excelente trabajo recolectando una variedad de fantásticos atuendos personalizados , así que asegúrese de visitar allí si está buscando algo nuevo para ponerse. Después de seleccionar el diseño profesional que desea, ingrese el código y agréguelo a su colección.

Ahora vuelve a salir del quiosco y abre tu teléfono Nook. Seleccione la aplicación Diseños personalizados (es rosa con una camisa y un lápiz) para ver su colección actual de diseños. Toque el gatillo derecho para llegar a Pro Designs y luego elija qué atuendo desea usar. Tu personaje arrojará instantáneamente tu ropa de elección, permitiéndote mostrar tu fantástico sentido de la moda a toda la isla.