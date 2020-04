Cómo mover edificios en Animal Crossing: New Horizons

Una vez que su isla este en marcha Animal Crossing: New Horizons, lo mas probable es que no todo está como te gustaría que se viera. Lo chévere es que se puede elegir a dónde posicionar todos los edificios cuando los construye inicialmente, pero los planes pueden cambiar rápidamente y, afortunadamente, no se quedará atrapado con los edificios en el mismo lugar para siempre.

Sin embargo, tendrás que avanzar aproximadamente una semana en el juego para obtener esta opción, pero preferible tarde que nunca.

El momento que estará esperando es que su tienda de servicios para residentes se actualice a edificio, lo que también traerá a Isabelle a la mezcla.

Una vez que esto suceda, Tom Nook e Isabelle se instalarán en este nuevo edificio, y cada uno ofrecerá diferentes servicios para su isla.

Tom Nook le permite saber que ahora que su isla continúe su expansión, podrá moverse por sus edificios y diseñar su isla de una manera más concisa.

Cómo mover edificios

Cuando su edificio de Servicios para residentes esté completamente actualizado, diríjase adentro y pelee contra todos sus instintos para hablar con Isabelle, pero hable con Tom Nook.

Tendrá que elegir la opción de diálogo sobre infraestructura y elegir la opción de cambios de diseño.

A partir de aquí, las cosas se volverán caras ya que mover las cosas en su isla no es un servicio que Nook proporcionará de forma gratuita.

Por ejemplo, mover Nook’s Cranny costará 50,000 campanas, lo cual no es una cantidad extremadamente alta, pero ciertamente es algo que podría gastarse mejor en otro lugar.

A medida que continúa mejorando su casa, el pago del préstamo va en el rango de millones de campanas, por lo que cada una cuenta.

Sin embargo, por encima de todo, es cómo se ve tu isla, por lo que no te culpamos un poco si eso es lo que quieres priorizar. Después de todo, eres tú quien tiene que vivir en tu isla, no nosotros.

Animal Crossing: New Horizons ya está disponible exclusivamente para Nintendo Switch.