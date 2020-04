¡Cómo atrapar a Croagunk Brillante en Pokémon GO!

Croagunk Brillante llega a Pokémon GO con el evento Día de los Inocentes (April Fools event) a partir del 1ero de abril a las 8:00AM hora local, según Niantic.

Aquí se ve Croagunk Brillante en Pokémon GO:

Puedes encontrar Croagunk Brillante en una de las Tareas de Investigación de Campo exclusivas para el evento Día de los Inocentes (April Fools event). Es el que te encarga atrapar a tres Ditto, según nuestro artículo anterior. El evento Día de los Inocentes acabá el 7 de abril a las 10:00PM, hora local según Niantic. Según una investigación de The Silph Road, los jugadores tendrán una de 60 posibilidades de encontrarse con un Pokémon brillante a través de un evento exclusivo de Tarea de Investigación.

Encontrar a Ditto será mucho más fácil con el evento Día de los Inocentes en vivo; Ditto no sólo aparecerá con más frecuencia en la naturaleza durante la duración del evento, pero la lista de Pokémon en la que puede transformarse está aumentando permanentemente según Niantic.



Aipom y Croagunk aparecerán hasta cinco veces al día a después de usar GO Snapshot y obtener un “photobomb”, según Pokémon GO Hub. También tienes la oportunidad de encontrar un Croagunk brillante de esta manera, y si lo haces este incluso aparecerá brillante en el “overworld” a diferencia de la mayoría de los otros Pokemon brillantes según un usuario en The Silph Road Subreddit. Hace un tiempo, pasó lo mismo con Pikachú usando un sombrero de fiesta según otro usuario; si se encontró con una versión brillante después de obtener una “photobomb” entonces aparecerá brillante en el “overworld”.

Los Pokémon conocidos por ser embaucadores como Gastly, Haunter, Voltorb, Sudowoodo, Aipom, Croagunk y Foongus aparecerán con más frecuencia en la naturaleza durante el evento Día de los Inocentes. También puedes encontrar Aipom, Wynaut, Bonsly, Croagunk y Stunfisk con más frecuencia en los huevos de 5 km.

Según The Silph Road, tienes 1 de 50 probabilidad de incubar un Pokémon brillante, aunque la investigación se llevó a cabo exclusivamente con Baby Pokémon. También tienes una de 450 probabilidades de conseguir un Pokémon brillante en la naturaleza, de acuerdo con el sitio web.

Además de eso, Stunfisk hará su debut en el juego a medida que el evento se ponga en marcha. Se puede encontrar Stunfisk en los huevos de 5 km, pero después de que el evento ha terminado sólo se puede encontrar en Tareas de Investigación de Campo o muy raramente en la naturaleza según Niantic.

En otras noticias, Niantic anunció recientemente planes para desarrollar Pokémon GO e incluir interiores en el juego para ayudar a frenar la propagación de COVID-19, como mejorar Adventure Sync para que funcione mejor con el movimiento y las actividades en el interior, permitiendo a los jugadores asumir batallas de incursión juntos desde su hogar y buscando maneras para que los jugadores visiten virtualmente diferentes lugares, incluyendo una nueva manera de disfrutar de Pokemon GO Fest desde casa. Niantic ya ha actualizado el juego para duplicar la distancia desde la que puedes interactuar con los gimnasios.

¡Recuerda practicar el distanciamiento social!